Из двух поселков ч 9ч утра навстречу друг другу отправились два лыжника. Один из них шел до встречи 4 ч со скоростью 18 км/ч,другой прошел на 8 км меньше. На каком расстоянии друг от друга находится посёлки?! Помогите решить по...

Математика

Из двух поселков ч 9ч утра навстречу друг другу отправились два лыжника. Один из них шел до встречи 4 ч со скоростью 18 км/ч,другой прошел на 8 км меньше. На каком расстоянии друг от друга находится посёлки?! Помогите решить пожалуйста)))

Автор: Гость