Из двух поселков ч 9ч утра навстречу друг другу отправились два лыжника. Один из них шел до встречи 4 ч со скоростью 18 км/ч,другой прошел на 8 км меньше. На каком расстоянии друг от друга находится посёлки?! Помогите решить по...
Математика
Из двух поселков ч 9ч утра навстречу друг другу отправились два лыжника. Один из них шел до встречи 4 ч со скоростью 18 км/ч,другой прошел на 8 км меньше. На каком расстоянии друг от друга находится посёлки?! Помогите решить пожалуйста)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18*4=72(км) шел первый 2) 72-8=64(км) шел второй 3) 72+64=136(км)
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