чтобы сделать клей нужно 11 частей воды, 5 частей спирта и 4 части клея. сколько получится клея, если на него израсходовано спирта на 60 грамм меньше, чем воды?

Математика

чтобы сделать клей нужно 11 частей воды, 5 частей спирта и 4 части клея. сколько получится клея, если на него израсходовано спирта на 60 грамм меньше, чем воды?

Автор: Гость