чтобы сделать клей нужно 11 частей воды, 5 частей спирта и 4 части клея. сколько получится клея, если на него израсходовано спирта на 60 грамм меньше, чем воды?
Математика
чтобы сделать клей нужно 11 частей воды, 5 частей спирта и 4 части клея. сколько получится клея, если на него израсходовано спирта на 60 грамм меньше, чем воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11-5=6(частей)меньше спирта, чем воды 6 частей = 60г (по условию) 60:6=10(г)весит одна часть 11*10+5*10+4*10=110+50+40=200(г)получится клея Ответ:200г
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