В двух сосудах 35 л. жидкости. Известно, что в одном сосуде жидкости в 1целую 1/3 раза меньше, чем в другом. Сколько жидкости в каждом сосуде?

Гость: Гость:

Один сосуд-х; второй-(х*1 1/3); всего-35л; составляем уравнение; _______________________________________х+х*4/3=35; ->> 4/3х+3/3х=35; ->>> 7/3х=35; ->>> х=35:7/3; ->> х=35*3/7; ->> х=15; 15л в первом сосуде; (х*1 1/3)= 15*4/3=20л во втором. Или второй находим так 35-15=20л; _______________________________________ Ответ: в одном сосуде 15л и в другом 20л жидкости; _______________________________________ Без иксов; у нас есть 35л; мы знаем что в одном сосуде одна часть, а в другом в 1 1/3раз меньше, значит в каком то сосуде на эту часть больше, эта часть 1 1/3=4/3; а другая часть тогда 3/3-целое число какоето; 3/3+4/3=7/3 частей; 35:7/3=35*3/7=15л это в одном сосуде; 35-15=20л или 15*4/3=20л осталось это и есть во втором, где больше жидкости.