В городе 550 тыс жителей .Насиление в нем ежегодно увеличиваеться на 3%.Сколько жителей будет в городе через год?

Математика

В городе 550 тыс жителей .Насиление в нем ежегодно увеличиваеться на 3%.Сколько жителей будет в городе через год?

Автор: Гость