В городе 550 тыс жителей .Насиление в нем ежегодно увеличиваеться на 3%.Сколько жителей будет в городе через год?

Математика
В городе 550 тыс жителей .Насиление в нем ежегодно увеличиваеться на 3%.Сколько жителей будет в городе через год?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
550000*103/100=566500
Гость:
1)3%=0,03 2)550х0,03=16,5(тыс.)-жителей состовляет три процента. 3)550+16,5=566,5(тыс.)-жителей будет через год в городе. Ответ:566,5тыс.
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