{y=x-1 {x^2-2y=26
Алгебра
{y=x-1 {x^2-2y=26
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=x-1 x²-2y=26 x²-2(x-1)=26 x²-2x+2-26=0 x²-2x-24=0 x1+x2=2 U x1*x2=-24 x1=-4⇒y1=-4-1=-5 x2=6⇒y2=6-1=5 (-4;-5);(6;5)
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