Аня и Катя чистили картофель. Аня очищала в минуту 2 картофелины . а Катя -3 картофелины. Вместе они очистили 400 штук. Сколько времени работала каждая девочка, если Катя проработала на 25 мин больше чем Аня?
Математика
Аня и Катя чистили картофель. Аня очищала в минуту 2 картофелины . а Катя -3 картофелины. Вместе они очистили 400 штук. Сколько времени работала каждая девочка, если Катя проработала на 25 мин больше чем Аня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400/(2+3)=80 мин Аня: х мин Катя: х+25 х+х+25=80 2х=55 х=27,5 х+25=52,5
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