Аня и Катя чистили картофель. Аня очищала в минуту 2 картофелины . а Катя -3 картофелины. Вместе они очистили 400 штук. Сколько времени работала каждая девочка, если Катя проработала на 25 мин больше чем Аня?

Математика

Аня и Катя чистили картофель. Аня очищала в минуту 2 картофелины . а Катя -3 картофелины. Вместе они очистили 400 штук. Сколько времени работала каждая девочка, если Катя проработала на 25 мин больше чем Аня?

Автор: Гость