Начертите прямоугольник ABCD, соедините отрезком вершины A и C. Найдите Площадь Треугольника ABC и ACD. если AB= 6 см и BC= 5 см
Математика
Начертите прямоугольник ABCD, соедините отрезком вершины A и C. Найдите Площадь Треугольника ABC и ACD. если AB= 6 см и BC= 5 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S(ABC)=S(ADC)=1/2*AB*BC=15
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