Начертите прямоугольник ABCD, соедините отрезком вершины A и C. Найдите Площадь Треугольника ABC и ACD. если AB= 6 см и BC= 5 см

Математика

Начертите прямоугольник ABCD, соедините отрезком вершины A и C. Найдите Площадь Треугольника ABC и ACD. если AB= 6 см и BC= 5 см

Автор: Гость