теплоход отошел от пристани в 6 часов утра,а причалил к следующей пристани через 26 часов.в какое время причалил теплоход к следующей пристани?                                                                                    ...

Математика
теплоход отошел от пристани в 6 часов утра,а причалил к следующей пристани через 26 часов.в какое время причалил теплоход к следующей пристани?                                                                                                                                                                                                                                тренировка алисы начинается в 18 часов,а заканчивается в 19-30.сколько длится тренировка?(вырази это время:а)в часах и минутах,б)в минутах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+26=32 32-24=8 ответ:8 ответ:а)1 30мин          б)90мин           
Гость:
вычисли переставляя  где удобно слагаемые или заменяя соседние слагаемые   их  сумой   26+38+4+2=                   49+6+11+4=              19+20+1+10=           45+28+5=           63+7+20=             27+3+4+6=
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