теплоход отошел от пристани в 6 часов утра,а причалил к следующей пристани через 26 часов.в какое время причалил теплоход к следующей пристани? ...

Математика

теплоход отошел от пристани в 6 часов утра,а причалил к следующей пристани через 26 часов.в какое время причалил теплоход к следующей пристани? тренировка алисы начинается в 18 часов,а заканчивается в 19-30.сколько длится тренировка?(вырази это время:а)в часах и минутах,б)в минутах.

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