теплоход отошел от пристани в 6 часов утра,а причалил к следующей пристани через 26 часов.в какое время причалил теплоход к следующей пристани? ...
Математика
теплоход отошел от пристани в 6 часов утра,а причалил к следующей пристани через 26 часов.в какое время причалил теплоход к следующей пристани? тренировка алисы начинается в 18 часов,а заканчивается в 19-30.сколько длится тренировка?(вырази это время:а)в часах и минутах,б)в минутах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+26=32 32-24=8 ответ:8 ответ:а)1 30мин б)90мин
Гость:
вычисли переставляя где удобно слагаемые или заменяя соседние слагаемые их сумой 26+38+4+2= 49+6+11+4= 19+20+1+10= 45+28+5= 63+7+20= 27+3+4+6=
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