от доски длиной 8 м отпилили часть длиной 2 м. во сколько раз больше оставшаяся часть доски,чем отпиленная?
Математика
от доски длиной 8 м отпилили часть длиной 2 м. во сколько раз больше оставшаяся часть доски,чем отпиленная?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8-2=6 (м) оставшаяся часть доски 2) 6:2=3 Ответ: оставшаяся часть доски в 3 раза больше отпиленной части.
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