от доски длиной 8 м отпилили часть длиной 2 м. во сколько раз больше оставшаяся часть доски,чем отпиленная?

Математика

от доски длиной 8 м отпилили часть длиной 2 м. во сколько раз больше оставшаяся часть доски,чем отпиленная?

Автор: Гость