роман,Федя,Лиза,Катя и Андрей пришли на занятия кружка.Роман пришел позже Лизы,Федя раньше Романа и сразу за Катей.Катя пршла раньше Лизы,ноне была первой.Кто из ребят пришел на занятия третьим?
Математика
роман,Федя,Лиза,Катя и Андрей пришли на занятия кружка.Роман пришел позже Лизы,Федя раньше Романа и сразу за Катей.Катя пршла раньше Лизы,ноне была первой.Кто из ребят пришел на занятия третьим?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третьим пришел Дедя. Первым Андрей. Вторая Катя .четвёртая Лиза. пятый Роман.
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