роман,Федя,Лиза,Катя и Андрей пришли на занятия кружка.Роман пришел позже Лизы,Федя раньше Романа и сразу за Катей.Катя пршла раньше Лизы,ноне была первой.Кто из ребят пришел на занятия третьим?

Математика

роман,Федя,Лиза,Катя и Андрей пришли на занятия кружка.Роман пришел позже Лизы,Федя раньше Романа и сразу за Катей.Катя пршла раньше Лизы,ноне была первой.Кто из ребят пришел на занятия третьим?

Автор: Гость