СРАВНИТЕ УГЛЫ НА КОТОРЫЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ СТРЕЛКА ЧАСОВ ОТ ЦЫФРЫ 1 ДО ЦЫФРЫ 3 И ОТ ЦИФРЫ 4 ДО ЦИФРЫ 6

Математика

СРАВНИТЕ УГЛЫ НА КОТОРЫЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ СТРЕЛКА ЧАСОВ ОТ ЦЫФРЫ 1 ДО ЦЫФРЫ 3 И ОТ ЦИФРЫ 4 ДО ЦИФРЫ 6

Автор: Гость