СРАВНИТЕ УГЛЫ НА КОТОРЫЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ СТРЕЛКА ЧАСОВ ОТ ЦЫФРЫ 1 ДО ЦЫФРЫ 3 И ОТ ЦИФРЫ 4 ДО ЦИФРЫ 6
Математика
СРАВНИТЕ УГЛЫ НА КОТОРЫЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ СТРЕЛКА ЧАСОВ ОТ ЦЫФРЫ 1 ДО ЦЫФРЫ 3 И ОТ ЦИФРЫ 4 ДО ЦИФРЫ 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два одинаковых острых угла.
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