сколько оборотов сделает колесо на расстоянии 48 м,если длина окружности колеса равна 6\25м;3\4м;4\5м?

Математика
сколько оборотов сделает колесо на расстоянии 48 м,если длина окружности колеса равна 6\25м;3\4м;4\5м?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6/25 м = 24 см,  4800 см / 24 см = 200 3/4 м = 75 см,  4800 см / 75 см = 64 4/5 м = 80 см,  4800 см / 80 см = 60
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