Поле площадью 12 га отвели под строительство конно-спортивного комплекса . ипподром занимает три четвёртых этой площади,а остальную часть -конюшни и другие служебные постройки,причём площадь конюшен в два раза больше площади др...
Математика
Поле площадью 12 га отвели под строительство конно-спортивного комплекса . ипподром занимает три четвёртых этой площади,а остальную часть -конюшни и другие служебные постройки,причём площадь конюшен в два раза больше площади других служебных построек.Сколько аров занимают конюшни?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ипподром: 12*3/4=9 га остальная часть -конюшни и другие служебные постройки: 3 га служебные постройки: х конюшни: 2х х+2х=3 га= 30000 ар 3х=30000 х=10000 конюшни: 2х=20000
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