Поле площадью 12 га отвели под строительство конно-спортивного комплекса . ипподром занимает три четвёртых этой площади,а остальную часть -конюшни и другие служебные постройки,причём площадь конюшен в два раза больше площади др...

Математика

Поле площадью 12 га отвели под строительство конно-спортивного комплекса . ипподром занимает три четвёртых этой площади,а остальную часть -конюшни и другие служебные постройки,причём площадь конюшен в два раза больше площади других служебных построек.Сколько аров занимают конюшни?

Автор: Гость