40x+3y=-10 20x-7y=-5

Алгебра
40x+3y=-10 20x-7y=-5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40x+3y=-10 20x-7y=-5      второе умножаем на 2     40х+3у= -10 40х-14у=-10   вычитаем   17у=0 у=0     тогда 20х-7*0=-5                      20х=-5                        х=-1/4
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