40x+3y=-10 20x-7y=-5
Алгебра
40x+3y=-10 20x-7y=-5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40x+3y=-10 20x-7y=-5 второе умножаем на 2 40х+3у= -10 40х-14у=-10 вычитаем 17у=0 у=0 тогда 20х-7*0=-5 20х=-5 х=-1/4
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