Какому расстоянию на Земле соответствуют эти отрезки на карте с маштабои 1:100 000 000?
Математика
Какому расстоянию на Земле соответствуют эти отрезки на карте с маштабои 1:100 000 000?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
расстояние на Земле 100 км
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