Андрей на 2 года старше Бориса, а Борис на 1 год старше Василия. Сколько лет каждому, если вместе им 40 лет.

Гость: Гость:

Андрею z лет Z=(x+3); т.к. он старше на 2 года Бориса, а Борис, в свою очередь, еще на год старше Васьки. Борису y лет у=(х+1) Васе х лет. Получаем х+3+х+1+х=40 3х=36 х=12 находим: андрею 15 лет Борису 13 васе 12