Андрей на 2 года старше Бориса, а Борис на 1 год старше Василия. Сколько лет каждому, если вместе им 40 лет.
Математика
Андрей на 2 года старше Бориса, а Борис на 1 год старше Василия. Сколько лет каждому, если вместе им 40 лет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Андрею z лет Z=(x+3); т.к. он старше на 2 года Бориса, а Борис, в свою очередь, еще на год старше Васьки. Борису y лет у=(х+1) Васе х лет. Получаем х+3+х+1+х=40 3х=36 х=12 находим: андрею 15 лет Борису 13 васе 12
Гость:
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