Радиус окружности равен 12 см. Найдите сторону вписанного в эту окружность правильного 1) шестиугольника 2) двенадцатиугольника
Геометрия
Радиус окружности равен 12 см. Найдите сторону вписанного в эту окружность правильного 1) шестиугольника 2) двенадцатиугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a=2Rsin(180/n), где n=6 и 12
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