Сплав состоит из олова,меди и сурмы,взятых по отношению 1:2:5.Сколько грамов сурмы в сплаве,если меди в нем 6,8г?Какая масса сплава?

Гость: Гость:

1) 6,8:2=3,4 (г) вес одной части 2) 1·3,4=3,4 (г) вес олова 3) 5·3,4=17 (г) вес сурьмы 4) 3,4+6,8+17=27,2 (г) Ответ:масса сурьмы в сплаве составляет 17г, а вес всего сплава 27,2г.