Фермер засеял поле площадью 6га кормовыми травами: тимофеевкой, костром,пыреем и клевером. Тимофеевкой он засеял 3/10поля,костром в 2 раза меньше, чем тимофеевкой, а клевером на 120а больше, чем тимофеевкой. Какую площадь он за...

Математика

Фермер засеял поле площадью 6га кормовыми травами: тимофеевкой, костром,пыреем и клевером. Тимофеевкой он засеял 3/10поля,костром в 2 раза меньше, чем тимофеевкой, а клевером на 120а больше, чем тимофеевкой. Какую площадь он засеял пыреем? Какая это часть поля?

Автор: Гость