Фермер засеял поле площадью 6га кормовыми травами: тимофеевкой, костром,пыреем и клевером. Тимофеевкой он засеял 3/10поля,костром в 2 раза меньше, чем тимофеевкой, а клевером на 120а больше, чем тимофеевкой. Какую площадь он за...
Математика
Фермер засеял поле площадью 6га кормовыми травами: тимофеевкой, костром,пыреем и клевером. Тимофеевкой он засеял 3/10поля,костром в 2 раза меньше, чем тимофеевкой, а клевером на 120а больше, чем тимофеевкой. Какую площадь он засеял пыреем? Какая это часть поля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1га=100а; 120а=1 ⅕а. 1) 6·3/10=1 ⁴/₅ (га) засеяно Тимофеевкой 2) 1 ⁴/₅ : 2=9/5 : 2/1=9/10 (га) засеяно костором 3) 1 ⁴/₅ + 1 ¹/₅ = 1⁸/₁₀ + 1 ²/₁₀=3 (га) засеяно клевером 4) 1 ⁴/₅ + 9/10 + 3=5 ⁷/₁₀ (га) засеяно тимофеевкой, костором и клевером 5) 6 - 5 ⁷/₁₀= 3/10 (га) засеяно пыреем 5) 3/10 : 6 =1/20 (часть) засеяно пыреем Ответ : пыреем было засеяно 3/10 га поля, что составляет 1/20 часть всего поля.
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