Відстань між двома човнами 15 км. Яка відстань буде між ними, якщо один човен пройде 17 км 250 м, а другий 19 км 885м за течією?
Математика
Відстань між двома човнами 15 км. Яка відстань буде між ними, якщо один човен пройде 17 км 250 м, а другий 19 км 885м за течією?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
выдстань 15 км обидів човно пливли в лдному й тому ж напрямку перший алив повільніше, другий швидше, значить другий трохт догнві перший човен. подивимося на скільки 2 човен наблизився до 1. 19,885-17,250=2,635 км Відстань була 15 км , а тепер 2 човен став ближче на 2,635 км, тобто 15-2,635= 12,365 км відстань між човнами
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