Катер за 4 часа по течению реки проплывает на 10 км меньше, чем за 6 часов против течения. Найдите собственную скорость катера, если плот по этой реке за 15 часов проплывает такое же расстояние, что и катер за 2 часа по озеру.
Алгебра
Катер за 4 часа по течению реки проплывает на 10 км меньше, чем за 6 часов против течения. Найдите собственную скорость катера, если плот по этой реке за 15 часов проплывает такое же расстояние, что и катер за 2 часа по озеру.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х-скорость течения, у-скорость лодки. первое уравнение: 10+4*(у+х)=6*(у-х) второе: 15х=2у. далее решить систему,найти скорость.
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