Спишите,расставляя знаки выделения.Деепричастные и причастные обороты обозначте как члены предложения.Укажите сложные предложения. 1.Бодрый утренний воздух прогнал остаткисна и Таня размахивая портфелем быстро зашагала слегка...

Русский язык

Спишите,расставляя знаки выделения.Деепричастные и причастные обороты обозначте как члены предложения.Укажите сложные предложения. 1.Бодрый утренний воздух прогнал остаткисна и Таня размахивая портфелем быстро зашагала слегка подпрыгивая на правую ногу. 2.Володя ходил взад и вперёд подглядывая на часы висевшие над ним. 3.Миша делал вид что его это заинтересовала какая-то статья в газете приклеенной на стене дома.4. Лёва же прислонился к водосточной трубе и судя по губам вытянутым в трубочку свистел.5. Валя Белова сидела на парте задумчиво глядя в окно.6. Решив несколько задач Аня раскрыла томик ранних стихов Горького.

Автор: Гость