Спишите,расставляя знаки выделения.Деепричастные и причастные обороты обозначте как члены предложения.Укажите сложные предложения. 1.Бодрый утренний воздух прогнал остаткисна и Таня размахивая портфелем быстро зашагала слегка...
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Спишите,расставляя знаки выделения.Деепричастные и причастные обороты обозначте как члены предложения.Укажите сложные предложения. 1.Бодрый утренний воздух прогнал остаткисна и Таня размахивая портфелем быстро зашагала слегка подпрыгивая на правую ногу. 2.Володя ходил взад и вперёд подглядывая на часы висевшие над ним. 3.Миша делал вид что его это заинтересовала какая-то статья в газете приклеенной на стене дома.4. Лёва же прислонился к водосточной трубе и судя по губам вытянутым в трубочку свистел.5. Валя Белова сидела на парте задумчиво глядя в окно.6. Решив несколько задач Аня раскрыла томик ранних стихов Горького.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Бодрый утренний воздух прогнал остатки сна, и Таня, размахивая портфелем (деепричастный оборот), быстро зашагала, слегка подпрыгивая на правую ногу (деепричастный оборот). - сложное предложение 2.Володя ходил взад и вперёд, подглядывая на часы (деепричастный оборот), висевшие над ним (причастный оборот). 3.Миша делал вид, что его это заинтересовала какая-то статья в газете, приклеенной на стене дома (причастный оборот). - сложное предложение 4. Лёва же прислонился к водосточной трубе и, судя по губам (деепричастный оборот), вытянутым в трубочку (причастный оборот), свистел.5. Валя Белова сидела на парте, задумчиво глядя в окно (деепричастный оборот).6. Решив несколько задач (деепричастный оборот), Аня раскрыла томик ранних стихов Горького.
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