Найдите среднюю линию прямоугольной трапеции,в которой большая боковая сторона равна 10 см,а радиус вписанного круга равен 3 см
Геометрия
Найдите среднюю линию прямоугольной трапеции,в которой большая боковая сторона равна 10 см,а радиус вписанного круга равен 3 см
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