по двору бегали котята и цыплята. Они вместе имели 14 голов и 38 ног. Сколько котят и сколько цыплят бегало по двору?
Математика
по двору бегали котята и цыплята. Они вместе имели 14 голов и 38 ног. Сколько котят и сколько цыплят бегало по двору?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х- котята, У-цыплята Х+У=14 голов 4Х+2У=38 потому, что у котят 4 ноги , а у цыплят 2 ноги всего 38 ног решим систему уравнения Х=14-У 4(14-У)+2У=38 56-4У+2У=38 Х+9=14 56-2У=38 Х=14-9 56-38=2У Х=5 котят 18=2У У=18:2 У=9 цыплят
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