по двору бегали котята и цыплята. Они вместе имели 14 голов и 38 ног. Сколько котят и сколько цыплят бегало по двору?

Математика
по двору бегали котята и цыплята. Они вместе имели 14 голов и 38 ног. Сколько котят и сколько цыплят бегало по двору?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х- котята, У-цыплята Х+У=14   голов 4Х+2У=38 потому, что у котят 4 ноги , а у цыплят 2 ноги всего 38 ног       решим систему уравнения Х=14-У 4(14-У)+2У=38     56-4У+2У=38                Х+9=14                            56-2У=38                     Х=14-9                            56-38=2У                     Х=5   котят                            18=2У                            У=18:2                            У=9  цыплят
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