по двору бегали котята и цыплята. Они вместе имели 14 голов и 38 ног. Сколько котят и сколько цыплят бегало по двору?

Математика

по двору бегали котята и цыплята. Они вместе имели 14 голов и 38 ног. Сколько котят и сколько цыплят бегало по двору?

Автор: Гость