ширина сада 500 м, а длин в 2 раза больше ширины. Сколько соток занимает этот сад? вырази его площадь в гектарах.

Математика

ширина сада 500 м, а длин в 2 раза больше ширины. Сколько соток занимает этот сад? вырази его площадь в гектарах.

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