ширина сада 500 м, а длин в 2 раза больше ширины. Сколько соток занимает этот сад? вырази его площадь в гектарах.
Математика
ширина сада 500 м, а длин в 2 раза больше ширины. Сколько соток занимает этот сад? вырази его площадь в гектарах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ш = 500м д = 500м умножить на 2 = 1000м S = 500м умножить на 1000м = 500000м. кв. 500000м. кв. = 5000 а = 50 га
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