Дуб посадили на 84 года раньше сосны. Сколько лет каждому дереву, если возраст сосны составляет 60% возрасту дуба?

Математика

Дуб посадили на 84 года раньше сосны. Сколько лет каждому дереву, если возраст сосны составляет 60% возрасту дуба?

Автор: Гость