Дуб посадили на 84 года раньше сосны. Сколько лет каждому дереву, если возраст сосны составляет 60% возрасту дуба?

Математика
Дуб посадили на 84 года раньше сосны. Сколько лет каждому дереву, если возраст сосны составляет 60% возрасту дуба?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х лет-сосне,тогда дубу - х+84. по условию : х=0,6*(х+84) отсюда находим х.
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