(х-9)(х-5)=0
Алгебра
(х-9)(х-5)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-9)(х-5)=0 х^2-14x+45=0 x1+ x2=-b/a=14 x1 * x2=c/a=45 x=5 x=9
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