Какую сумму нужно положить в банк,дающий доход из расчета 8% годовых,чтобы через год получилось 4860 рублей?
Алгебра
Какую сумму нужно положить в банк,дающий доход из расчета 8% годовых,чтобы через год получилось 4860 рублей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4860---------108% х-------------100% х=(4860*100)/108=4500
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