Какую сумму нужно положить в банк,дающий доход из расчета 8% годовых,чтобы через год получилось 4860 рублей?

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Какую сумму нужно положить в банк,дающий доход из расчета 8% годовых,чтобы через год получилось 4860 рублей?

Автор: Гость