Использование нового трактора для вспашки поля дало экономию времени в 70% и заняло 42 ч. Сколько времени потребовалось бы для выполнения этой работы на старом тракторе?

Математика
Использование нового трактора для вспашки поля дало экономию времени в 70% и заняло 42 ч. Сколько времени потребовалось бы для выполнения этой работы на старом тракторе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сэкономили 70%-ов, значит 42 ч это 30%. 42--------30% х---------100%   х=(42*100)/30=140
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