Использование нового трактора для вспашки поля дало экономию времени в 70% и заняло 42 ч. Сколько времени потребовалось бы для выполнения этой работы на старом тракторе?
Математика
Использование нового трактора для вспашки поля дало экономию времени в 70% и заняло 42 ч. Сколько времени потребовалось бы для выполнения этой работы на старом тракторе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сэкономили 70%-ов, значит 42 ч это 30%. 42--------30% х---------100% х=(42*100)/30=140
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Использование нового трактора для вспашки дало экономию времени в 70% и заняло 42 ч. Сколько времени потребовалось бы для выполнения этой работы на...
Алгебра
даны четыре последовательных четных числа.Произведение двух первых из них на 232 меньше произведения двух последующих.найдите эти числа
Алгебра