Найти силу натяжения троса при подъеме тела массой 10 кг с ускорением 1,8м/с²
Физика
Найти силу натяжения троса при подъеме тела массой 10 кг с ускорением 1,8м/с²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F = m * (g + a) = 10 * (9,8 + 1,8) = 116 Н.
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