когда израсходовали 1/3 куска тесьмы,а затем 5/6 оставшейся части,тоосталось 8м.тесьмы.Сколько тесьмы было в куске первоночально?

Математика

когда израсходовали 1/3 куска тесьмы,а затем 5/6 оставшейся части,тоосталось 8м.тесьмы.Сколько тесьмы было в куске первоночально?

Автор: Гость