Два катера движутся навстречу друг другу.Сейчас между ними 25 км. Скорость одного из них составляет 7/8 скорости другого. Найдите скорость каждого катера,если известно, что они встретятся через 5/12 часа.

Математика
Два катера движутся навстречу друг другу.Сейчас между ними 25 км. Скорость одного из них составляет 7/8 скорости другого. Найдите скорость каждого катера,если известно, что они встретятся через 5/12 часа.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v1 -  скорость первого катера v2 - скорость второго катера v1 = 7/8*v2 т.к. катера движутся навстречу друг другу, скорости слаживаем (v1+v2) *5/12=25 подставляем v1 (7/8*v2+v2)= 25*12/5 (7+8)/8*v2 = 5*12 15/8*v2 = 5*12 v2 = 5*12*8/15 = 4*8 = 32 (скорость второго катера) v1 = 7/8*32=7*4=28 (скорость первого катера)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
найдите высоту треугольника, если известно что площадь 37,8 квадратных сантиметров,а длина 14 сантиметров.
Ответить
Математика
Борзая собака травит лисицу. В начале травли лисица находилась от собаки на расстояние 60 собачьих прыжков.Лисица делает 9 прыжков, а в то время ка...
Ответить
Химия
чему равна молярная масса эквивалента Ва(ОН)2 в реакции Ва(ОН)2+Н2SO4=BaSO4 +2H2O    
Ответить
Математика
3x=-15
Ответить
Математика
в книге 84 страниц,деочка в понедельник и во вторник прочитала 66 страниц,а во вторник и среду еще прочитала 47 страниц,сколько страниц девочка про...
Ответить