Два катера движутся навстречу друг другу.Сейчас между ними 25 км. Скорость одного из них составляет 7/8 скорости другого. Найдите скорость каждого катера,если известно, что они встретятся через 5/12 часа.

Математика

Два катера движутся навстречу друг другу.Сейчас между ними 25 км. Скорость одного из них составляет 7/8 скорости другого. Найдите скорость каждого катера,если известно, что они встретятся через 5/12 часа.

Автор: Гость