Два катера движутся навстречу друг другу.Сейчас между ними 25 км. Скорость одного из них составляет 7/8 скорости другого. Найдите скорость каждого катера,если известно, что они встретятся через 5/12 часа.
Математика
Два катера движутся навстречу друг другу.Сейчас между ними 25 км. Скорость одного из них составляет 7/8 скорости другого. Найдите скорость каждого катера,если известно, что они встретятся через 5/12 часа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v1 - скорость первого катера v2 - скорость второго катера v1 = 7/8*v2 т.к. катера движутся навстречу друг другу, скорости слаживаем (v1+v2) *5/12=25 подставляем v1 (7/8*v2+v2)= 25*12/5 (7+8)/8*v2 = 5*12 15/8*v2 = 5*12 v2 = 5*12*8/15 = 4*8 = 32 (скорость второго катера) v1 = 7/8*32=7*4=28 (скорость первого катера)
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