найдите высоту треугольника, если известно что площадь 37,8 квадратных сантиметров,а длина 14 сантиметров.

Геометрия
найдите высоту треугольника, если известно что площадь 37,8 квадратных сантиметров,а длина 14 сантиметров.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=1/2*ah, h=2S/a=(2*37,8)/14=5,4
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