Максим купил 17 открыток по одинаковой цене,а Женя 14 открыток по такой же цене.Максим заплатил за покупку на 45 рублей больше,чем Женя.Сколько заплатил за открытки каждый из мальчиков?
Математика
Максим купил 17 открыток по одинаковой цене,а Женя 14 открыток по такой же цене.Максим заплатил за покупку на 45 рублей больше,чем Женя.Сколько заплатил за открытки каждый из мальчиков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть одна открытка будет стоить х, тогда Максим заплатил 17х , а Женя 14х, составим уравнение: 17х-14х=45 3х=45 х=45:3 х=15 Значит, Максим заплатил 17х=17·15=255 рублей, а Женя 14х=14·15=210 рублей.
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