Максим купил 17 открыток по одинаковой цене,а Женя 14 открыток по такой же цене.Максим заплатил за покупку на 45 рублей больше,чем Женя.Сколько заплатил за открытки каждый из мальчиков?

Математика

Максим купил 17 открыток по одинаковой цене,а Женя 14 открыток по такой же цене.Максим заплатил за покупку на 45 рублей больше,чем Женя.Сколько заплатил за открытки каждый из мальчиков?

Автор: Гость