Стрела выпущенная вертикально вверх со скоростью 40м/с. до какой максимальной высоты она долетит?
Физика
Стрела выпущенная вертикально вверх со скоростью 40м/с. до какой максимальной высоты она долетит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H = V² / (2 * g) = 40² / (2 * 9,8) = 1600 / 19,6 ≈ 81,6 м.
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