даны четыре последовательных четных числа.Произведение двух первых из них на 232 меньше произведения двух последующих.найдите эти числа
Алгебра
даны четыре последовательных четных числа.Произведение двух первых из них на 232 меньше произведения двух последующих.найдите эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2n-2;2n;2n+2;2n+4 (2n+2)(2n+4)-2n(2n-2)=232 4n²+8n+4n+8-4n²+4n=232 16n=232-8 16n=224 n=224:16 n=14 2*14-2=26-1 число 2*14=28-2 число 2*14+2=30-3 число 2*14+4=32-4 число
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