cos2x=2sin² x
Алгебра
cos2x=2sin² x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos2x=2sin² x, cos2x=1-cos2x, 2cos2x=1, cos2x=1/2, 2x=+- П/3+2Пk, x=+- П/6+Пk
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Математика
когда израсходовали 1/3 куска тесьмы,а затем 5/6 оставшейся части,тоосталось 8м.тесьмы.Сколько тесьмы было в куске первоночально?
Математика
Максим купил 17 открыток по одинаковой цене,а Женя 14 открыток по такой же цене.Максим заплатил за покупку на 45 рублей больше,чем Женя.Сколько зап...
Математика
Два катера движутся навстречу друг другу.Сейчас между ними 25 км. Скорость одного из них составляет 7/8 скорости другого. Найдите скорость каждого ...