Использование нового трактора для вспашки дало экономию времени в 70% и заняло 42 ч. Сколько времени потребовалось бы для выполнения этой работы на старом тракторе?

Математика
Использование нового трактора для вспашки дало экономию времени в 70% и заняло 42 ч. Сколько времени потребовалось бы для выполнения этой работы на старом тракторе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72%-42ч. 100%-? составляем уравнение 42*100=72х 4200=72х х=60ч.
Гость:
по условию задачи новый трактор за 30% времени выполнил работу за которую старый трактор тратить 100% времени и это составило 42 часа  составим пропорцию:   30%-42ч                                    100%-Хч.  тогда 30Х=4200                                                               Х=4200:30                                                               Х=140 часов  ОТВЕТ: 140 часов потребуется для выполнения работы на старом тракторе
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