1344:(x+26)=32

Математика
1344:(x+26)=32
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1344:(х+26)=32 х+26=1344:32 х+26=42 х=42-26=16 х=16
Гость:
1344:(x+26)=32,  x+26=1344:32,   x+26=42,   x=42-26=16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Использование нового трактора для вспашки поля дало экономию времени в 70% и заняло 42 ч. Сколько времени потребовалось бы для выполнения этой рабо...
Ответить
Математика
Использование нового трактора для вспашки дало экономию времени в 70% и заняло 42 ч. Сколько времени потребовалось бы для выполнения этой работы на...
Ответить
Физика
Найти силу натяжения троса при подъеме тела массой 10 кг с ускорением 1,8м/с²
Ответить
Алгебра
даны четыре последовательных четных числа.Произведение двух первых из них на 232 меньше произведения двух последующих.найдите эти числа
Ответить
Алгебра
cos2x=2sin² x
Ответить