с помощью транспортира постройте угол AOB=130 градуссов.Обозначте М ровна OA.Из точки М опустите перпендикуляр на прямую OB.будет ли находиться основание перпендикуляра на луче OB? А на прямой OB?

Геометрия

с помощью транспортира постройте угол AOB=130 градуссов.Обозначте М ровна OA.Из точки М опустите перпендикуляр на прямую OB.будет ли находиться основание перпендикуляра на луче OB? А на прямой OB?

Автор: Гость