с помощью транспортира постройте угол AOB=130 градуссов.Обозначте М ровна OA.Из точки М опустите перпендикуляр на прямую OB.будет ли находиться основание перпендикуляра на луче OB? А на прямой OB?
Геометрия
с помощью транспортира постройте угол AOB=130 градуссов.Обозначте М ровна OA.Из точки М опустите перпендикуляр на прямую OB.будет ли находиться основание перпендикуляра на луче OB? А на прямой OB?
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Гость:
будет находится на луче ОВ
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