Гирлянда состоит из 10 последовательно соединенных лампочек. Ровно одна лампочка перегорела, но неизвестно, какая. Для замены перегоревшей имеется только одна запасная исправная лампочка. Чтобы вывинтить 2 лампочку, нужно 10 се...
Математика
Гирлянда состоит из 10 последовательно соединенных лампочек. Ровно одна лампочка перегорела, но неизвестно, какая. Для замены перегоревшей имеется только одна запасная исправная лампочка. Чтобы вывинтить 2 лампочку, нужно 10 секунд, чтобы завинтить — тоже 10 секунд (временем на остальные действия можно пренебречь). За какое минимальное время можно найти перегоревшую лампочку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 сек - минимальное время замены лампочки.
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