Гирлянда состоит из 10 последовательно соединенных лампочек. Ровно одна лампочка перегорела, но неизвестно, какая. Для замены перегоревшей имеется только одна запасная исправная лампочка. Чтобы вывинтить 2 лампочку, нужно 10 се...

Математика
Гирлянда состоит из 10 последовательно соединенных лампочек. Ровно одна лампочка перегорела, но неизвестно, какая. Для замены перегоревшей имеется только одна запасная исправная лампочка. Чтобы вывинтить 2 лампочку, нужно 10 секунд, чтобы завинтить — тоже 10 секунд (временем на остальные действия можно пренебречь). За какое минимальное время можно найти перегоревшую лампочку
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 сек - минимальное время замены лампочки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1344:(x+26)=32
Ответить
Математика
Использование нового трактора для вспашки поля дало экономию времени в 70% и заняло 42 ч. Сколько времени потребовалось бы для выполнения этой рабо...
Ответить
Математика
Использование нового трактора для вспашки дало экономию времени в 70% и заняло 42 ч. Сколько времени потребовалось бы для выполнения этой работы на...
Ответить
Физика
Найти силу натяжения троса при подъеме тела массой 10 кг с ускорением 1,8м/с²
Ответить
Алгебра
даны четыре последовательных четных числа.Произведение двух первых из них на 232 меньше произведения двух последующих.найдите эти числа
Ответить