В нашем саду больше 90, но меньше 100 деревьев. Третья часть из них яблони, четверть сливы, а остальные - вишни. Сколько вишневых деревьев в саду?

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если деревьев в саду больше 90 и меньше 100, надо искать число которая делится на 3 и 4, то есть на третью часть яблони и четвертую часть сливы без остатка, это число 96. значит 96:3=32 яблони. 96:4=24 сливы. 32+24=56 слива и яблоня вместе. остальное вишня 96-56=40 ответ: в саду 40 вишневых деревьев