На полное гидрирование 2,8 г алкена израсходовано 0,896 л водорода ( н. у.).Какова молекулярная масса и структурная формула этого соединения, имеющего нормальную цепь углеродных атомов?

Химия

На полное гидрирование 2,8 г алкена израсходовано 0,896 л водорода ( н. у.).Какова молекулярная масса и структурная формула этого соединения, имеющего нормальную цепь углеродных атомов?

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