На полное гидрирование 2,8 г алкена израсходовано 0,896 л водорода ( н. у.).Какова молекулярная масса и структурная формула этого соединения, имеющего нормальную цепь углеродных атомов?

Химия
На полное гидрирование 2,8 г алкена израсходовано 0,896 л водорода ( н. у.).Какова молекулярная масса и структурная формула этого соединения, имеющего нормальную цепь углеродных атомов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
молярная масса алкена=2.8:(0.896:22.4)=70г/моль   14n=70 n=5;   С-С=С-С-С или С=С-С-С-С    
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