если число 42 уменьшить в 7раз,то получится частное чисел24 и ?

Математика
если число 42 уменьшить в 7раз,то получится частное чисел24 и ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42/7=6,    24/x=6 x=24/6=4
Гость:
42:7=6    6 это частное 24 и Х, то есть 6=24-Х                                                           Х=24-6                                                           Х=18   ответ: 6 это частное 24 и 18
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