если число 42 уменьшить в 7раз,то получится частное чисел24 и ?
Математика
если число 42 уменьшить в 7раз,то получится частное чисел24 и ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42/7=6, 24/x=6 x=24/6=4
Гость:
42:7=6 6 это частное 24 и Х, то есть 6=24-Х Х=24-6 Х=18 ответ: 6 это частное 24 и 18
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