выяснить что представляют собой множества AUB AnB A\B если: 5. A={2,6,8,10,-10}, B={4,5,10,11,-12};
Алгебра
выяснить что представляют собой множества AUB AnB A\B если: 5. A={2,6,8,10,-10}, B={4,5,10,11,-12};
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AUB={-12,-10,2,4,5,6,8,10,11} AnB={10} A\B={2,6,8,-10}
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