выяснить что представляют собой множества AUB AnB A\B если: 5. A={2,6,8,10,-10}, B={4,5,10,11,-12};

Алгебра

выяснить что представляют собой множества AUB AnB A\B если: 5. A={2,6,8,10,-10}, B={4,5,10,11,-12};

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