из 45 тюльпанов ,30 нарциссов и 75 веточек мимозы, составили одинаковые букеты получилось более 10 букетов. Сколько цветков было в каждом букете?

Математика
из 45 тюльпанов ,30 нарциссов и 75 веточек мимозы, составили одинаковые букеты получилось более 10 букетов. Сколько цветков было в каждом букете?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45=15*3 30=15*2 75=15*5 Ответ: 15 букетов по 3 тюльпана, 2 нарцисса и 5 веточек мимозы
Гость:
1) 30:15=2 (шт) нарциссов 2) 45:15=3 (шт) тюльпанов 3) 75:15=5 (шт) мимозы Ответ: Изготовили 15 букет, в каждом из них было 2 нарцисса, 3 тюльпана и 5 веточек мимозы.
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