из 45 тюльпанов ,30 нарциссов и 75 веточек мимозы, составили одинаковые букеты получилось более 10 букетов. Сколько цветков было в каждом букете?

Математика

из 45 тюльпанов ,30 нарциссов и 75 веточек мимозы, составили одинаковые букеты получилось более 10 букетов. Сколько цветков было в каждом букете?

Автор: Гость