ctgB=-1 1/3 найти cos 2B
Алгебра
ctgB=-1 1/3 найти cos 2B
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
tgB=1/ctgB=-3/4, cos2B=[1-(tgB)^2]/[1+(tgB)^2]=[1-9/16]/[1+9/16]= =(7/16)*(16/25)=7/25
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