периметр прямоугольника 54 см. а его ширина на 3 см. меньше длинны, найти стороны прямоугольника

Гость: Гость:

Р=2·а+2·в Пусть ширина будет х, тогда длина будет 3+х, составим уравнение: 2·х+2·(3+х)=54 2х+6+2х=54 4х+6=54 4х=54-6 4х=48 х=48:4 х=12 Значит ширина х=12см, а длина 3+х=3+12=15 см.