периметр прямоугольника 54 см. а его ширина на 3 см. меньше длинны, найти стороны прямоугольника
Математика
периметр прямоугольника 54 см. а его ширина на 3 см. меньше длинны, найти стороны прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54-6=48, 48/4=12см ширена, 12+3=15см длина
Гость:
Р=2·а+2·в Пусть ширина будет х, тогда длина будет 3+х, составим уравнение: 2·х+2·(3+х)=54 2х+6+2х=54 4х+6=54 4х=54-6 4х=48 х=48:4 х=12 Значит ширина х=12см, а длина 3+х=3+12=15 см.
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