поставь скобки так,чтобы равенство стало верным.27+9:9*5=20

Математика
поставь скобки так,чтобы равенство стало верным.27+9:9*5=20
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(27+9):9*5=20
Гость:
(27+9):9*5=20
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