Сплав содержит 9% цинка.Сколько килограмм цинка содержится в 270кг сплава?
Математика
Сплав содержит 9% цинка.Сколько килограмм цинка содержится в 270кг сплава?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
270 - 100% х - 9% х/9=270/100; х=9·27/100=2,43кг Ответ: в 270 кг сплава содержится 2,43 кг цинка.
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